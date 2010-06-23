Kamyonetle otomobil çarpıştı: 7 ölü

T24 - Konya'nın Ilgın İlçesi'nde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.



Ünal Demiral’ın kullandığı kamyonet, bu sabah sollama yaptığı sırada önünde seyir halinde olan otobüs ve otomobile çarptıktan sonra refüjü aşıp yolun karşısındaki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet alev aldı. Kamyonet sürücüsü Demiral ile otomobilde bulunan 3’ü çocuk 6 kişi yaşamlarını yitirdi. 1 kişi de yaralandı.



Otomobilde hayatını kaybeden 7 kişiden 6'sının Ünal Demiral, Ayetullah (31), Melike (29), Ceren(2), Hayal (2) ve Caner Güner (3) olduğu tespit edildi.

