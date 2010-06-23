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Yaşam

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 7 ölü

Konya'nın Ilgın İlçesi'nde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

23 Haziran 2010 03:00

T24 - Konya'nın Ilgın İlçesi'nde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ünal Demiral’ın kullandığı kamyonet, bu sabah sollama yaptığı sırada önünde seyir halinde olan otobüs ve otomobile çarptıktan sonra refüjü aşıp yolun karşısındaki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet alev aldı. Kamyonet sürücüsü Demiral ile otomobilde bulunan 3’ü çocuk 6 kişi yaşamlarını yitirdi. 1 kişi de yaralandı.

Otomobilde hayatını kaybeden 7 kişiden 6'sının Ünal Demiral, Ayetullah (31), Melike (29), Ceren(2), Hayal (2) ve Caner Güner (3) olduğu tespit edildi.

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