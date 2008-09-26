Kamyonetle öğrenci servisi

Aksaray'da kamyonet kasasında ilköğretim okuluna öğrenci taşıyan şoför polis tarafından yakalandı. Kendi çocuğunun da içinde olduğu kamyoneti kullanan şoförün ehliyetsiz olduğu belirlendi.



Yavuz Sultan Selim İlköğretim Okulu öğrencilerinden bazılarının 2 gündür kamyonet kasasına bindirilerek taşındığı ihbarını alan polis okul çıkışından itibaren öğrencileri takibe aldı.



Hürriyet ve Dağılgan Mahallerinde oturdukları belirlenen öğrencilerin okul çıkışında bir kamyonetin kasasına bindiğini gören polis, kamyonet hareket ettikten sonra yolu kapatarak N.G'nin kullandığı kamyoneti durdurdu. Kasasında 20 civarında öğrenci bulunan kamyon sürücüsü N.G. kendisinden belgelerini isteyen polise ehliyetinin olmadığını söyledi. Öğrenciler polis tarafından minibüsle evlerine bırakılırken, şoför ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Sürücü kendi çocuğunu da kamyonet kasasında okula götürdüğü belirtilen N.G'nin sadece öğrencilere yardımcı olmaya çalıştığını ifade ettiği öğrenildi.

