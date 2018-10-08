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Kamyonetle izinsiz dinamit taşıyan 2 kişi tutuklandı

Sinan UÇAR/ŞİRAN (Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE'nin Şiran ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı kamyonette, 40 kilo dinamit, 500 kilo gübre ve 200 metre kablo ele geçirildi

08 Ekim 2018 21:57

Sinan UÇAR/ŞİRAN (Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE\'nin Şiran ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı kamyonette, 40 kilo dinamit, 500 kilo gübre ve 200 metre kablo ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü Ü.G. ile A.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İlçede akşam saatlerinde yol emniyet ve kontrol devriyesi yapan jandarma ekipleri, Şiran\'dan Giresun\'un Alucra ilçesi yönüne giden Ü.G. yönetimindeki kamyoneti şüphe üzerine durdurdu, araçta arama yaptı. Aramada, aracın bagajında 500 kilogram amonyum nitrat (gübre), 40 kilogram kapsüle duyarlı dinamit ve yaklaşık 200 metre kablo ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü Ü.G ve A.D çıkarıldıkları mahkeme tarafından \'tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması ve el değiştirmesi\' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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