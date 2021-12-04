Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı; anne ve 3 çocuğu öldü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sebze yüklü kamyonetle çarpışan hafif ticari araçtaki anne ve 3 çocuğu öldü, 3 kişi de yaralandı.

Suruç-Birecik karayolunda meydana gelen kazada, henüz sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet ile Müslüm Kızıl yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.



Her iki aracın devrildiği kazada, kamyonetteki soğan ve patates etrafa saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, hafif ticari araçta sıkışan Meryem Korkmaz (50) ile çocukları Necdet (12), Hakkı (17) ve Salih Korkmaz'ın (15) yaşamını yitirdiği tespit edildi.



Aynı araçtan yaralı çıkarılan Müslüm Kızıl ile Yakup ve Nashsen Korkmaz ise Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.