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Kamyonetle çarpışan otomobil sürücüsü öldü

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde, kamyonetle çarpışan otomobilde bulunan Aygün İbi olay yerinde hayatını kaybetti

12 Mart 2018 03:31

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Söke ilçesinde, kamyonetle çarpışan otomobilde bulunan Aygün İbi olay yerinde hayatını kaybetti. 
Kaza, akşam saatlerinde Bağarası Mahallesi Arıtma Tesisi yakınlarında meydana geldi. Aygün İbi idaresindeki 09 SU 850 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 09 JS 512 plakalı kamyonetle çarpıştı. Otomobil, çarpışmanın şiddetiyle yol kenarına savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü İbi\'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan İbi\'nin cenazesi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. 
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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