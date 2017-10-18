Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Taygun ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Erdek ilçesi\'nde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü 21 yaşındaki Hamdi Güvenen yaşamını yitirdi.

Erdek İlçesi’nden Edincik İlçesi yönüne giden Hamdi Güvenen yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Bayram İşcan yönetimindeki 10 BE 066 plakalı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi\'ne (BASKİ) ait araçla çarpıştı. Kazada, Hamdi Güvenen yaralandı. Çağırılan ambulansla Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan Hamdi Güvenen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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