T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Taygun ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Erdek ilçesi'nde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü 21 yaşındaki Hamdi Güvenen yaşamını yitirdi

18 Ekim 2017 22:51

Taygun ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Erdek ilçesi\'nde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü 21 yaşındaki Hamdi Güvenen yaşamını yitirdi.
Erdek İlçesi’nden Edincik İlçesi yönüne giden Hamdi Güvenen yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Bayram İşcan yönetimindeki 10 BE 066 plakalı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi\'ne (BASKİ) ait araçla çarpıştı. Kazada, Hamdi Güvenen yaralandı. Çağırılan ambulansla Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan Hamdi Güvenen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taygun ERTANERDEK Balıkesir DHABALIKESİRin ErdekHamdi GüvenenErdekEdincikGüvenenBayramBEBalıkesir SuKanalizasyonBASKİKazada Hamdi GüvenenBandırma Devlet HastanesineFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24