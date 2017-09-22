Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA’nın Serik İlçesi’nde kamyonetle çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü 15 yaşındaki Murat Öz, yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Kayaburnu mevkiinde meydana geldi. Murat Öz yönetimindeki plakasız motosikletle aynı yöne giden Suriye uyruklu 31 yaşındaki Muhammed El Salih yönetimindeki 07 ME 964 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada savrulup bariyerele çarpan motosiklet sürücüsü Murat Öz, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Murat Öz’ün cenazesi Serik Devlet Hastanesi\'nin morguna konurken, kamyonet sürücüsü Muhammed El Salih ise polis tarafından gözaltına alındı.
FOTOĞRAFLI