Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova ilçesinde, aynı yönde giden kamyonetle çarpıştıktan sonra bariyerlere çarpan motosikletin sürcüsü Ali Orçun Aydın (26) yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece İzmir-Aydın Otoyolu\'nda Işıkkent mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, Buca\'dan Bornova yönüne giden Ali Orçun Aydın yönetimindeki 35 TTH 44 plakalı motosiklet, aynı yönde giden Celal Altun (50) yönetimindeki 35 AT 1289 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Motosiklet çarpışmanın etkisiyle savrulup bariyerlere çarptı. Kazayı gören diger sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsü Aydın\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kamyonet sürücüsü Altun, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Aydın\'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

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