T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, aynı yönde giden kamyonetle çarpıştıktan sonra bariyerlere çarpan motosikletin sürcüsü Ali Orçun Aydın (26) yaşamını yitirdi

01 Eylül 2017 13:30

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova ilçesinde, aynı yönde giden kamyonetle çarpıştıktan sonra bariyerlere çarpan motosikletin sürcüsü Ali Orçun Aydın (26) yaşamını yitirdi.
Olay, dün gece İzmir-Aydın Otoyolu\'nda Işıkkent mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, Buca\'dan Bornova yönüne giden Ali Orçun Aydın yönetimindeki 35 TTH 44 plakalı motosiklet, aynı yönde giden Celal Altun (50) yönetimindeki 35 AT 1289 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Motosiklet çarpışmanın etkisiyle savrulup bariyerlere çarptı. Kazayı gören diger sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsü Aydın\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kamyonet sürücüsü Altun, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Aydın\'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Davut CANDHABornovaAli Orçun AydınOlayOtoyolu IşıkkentBuca BornovaTTHCelal AltunATMotosikletKazayıAydınKamyonetAltunAdli TıpMorguFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24