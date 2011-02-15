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Yaşam

Kamyonetin üzerine 10 tonluk kaya düştü: 1 ölü

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucunda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

15 Şubat 2011 02:00

T24 - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucunda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Dağdan kopan kaya parçası öldürdü

İçinde yıldırım düşmesi nedeniyle yanan Söğüt Yaylası'ndaki bir GSM şirketine ait trafoyu değiştirmeye gidenlerin bulunduğu ve sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyonetin üzerine yamaçtan kopan yaklaşık 10 ton ağırlığındaki kaya düştü.

Kamyonette bulunan Mustafa Özen olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı araçtaki Ahmet Özen ve Sabri Atalay, yaralandı. Ağır yaralanan iki kişi, Alanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçta sıkışan cesedin çıkarılması için bölgeye gerekli iş makinesinin gönderilmesinin beklendiği bildirildi.


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