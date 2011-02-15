Kamyonetin üzerine 10 tonluk kaya düştü: 1 ölü

T24

İçinde yıldırım düşmesi nedeniyle yanan Söğüt Yaylası'ndaki bir GSM şirketine ait trafoyu değiştirmeye gidenlerin bulunduğu ve sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyonetin üzerine yamaçtan kopan yaklaşık 10 ton ağırlığındaki kaya düştü.Kamyonette bulunan Mustafa Özen olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı araçtaki Ahmet Özen ve Sabri Atalay, yaralandı. Ağır yaralanan iki kişi, Alanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.Araçta sıkışan cesedin çıkarılması için bölgeye gerekli iş makinesinin gönderilmesinin beklendiği bildirildi.