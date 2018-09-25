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Kamyonetin camını kırıp, 45 bin lira çaldılar

Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA'da kimliği belirsiz kişiler Suriyeli Ammar Dadıkhı'nın kamyonet içerisine bıraktığı 45 bin lirayı çaldı

25 Eylül 2018 20:00

Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA\'da kimliği belirsiz kişiler Suriyeli Ammar Dadıkhı\'nın kamyonet içerisine bıraktığı 45 bin lirayı çaldı.
Olay, Seyhan İlçesi Vedat Dalokay Hal Kompleksi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, bankadan 57 bin lira para çeken Suriyeli Ammar Dadıkhı, kamyonetiyle sebze haline geldi. Yanına 12 bin lira para alan Dadıkhı, araçta 45 bin lirayı bıraktı. Bu sırada kimliği belirsiz hırsızlar kamyonetin camını kırarak parayı çaldı. Geri döndüğünde parasının yerinde olmadığını fark eden Dadıkhı, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler ise şüphelilerin siyah renkli bir otomobille kaçtığını saptadı. Hırsızların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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