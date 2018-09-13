Kamyonetin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, aniden yola fırlayarak kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki Aras Bozkurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Bozyurt Mahallesi Kanalaltı Kümeevler Mevkii\'nde meydana geldi. Metin B. yönetimindeki 09 CBT 90 plakalı kamyonet, evlerinin bahçesinde oynarken aniden yola fırlayan Aras Bozkurt\'a çarptı. Kamyonetin altında kalan çocuğu gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri küçük Aras\'ı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan minik Aras yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kamyonet sürücüsü Metin B. gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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