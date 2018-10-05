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Kamyoneti çaya düşmemesi için halatla bağladılar

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet iki köprü arasında askıda kaldı

05 Ekim 2018 19:52

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet iki köprü arasında askıda kaldı. AFAD ekipleri, çaya düşmemesi için kamyoneti halatla korkuluklara bağladı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında, D-755 Karayolu Cumayanı köyü mevkiinde meydana geldi. Aracını muayene istasyonuna götüren Halil Arslan (68) yönetimindeki 78 AY 742 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak çarptığı iki köprü arasındaki boşlukta askıda kaldı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, olay yerine gelen AFAD ekipleri, kamyoneti Soğanlı Çayı\'na düşmemesi için halatla korkuluklara bağladı. Kamyonet daha sonra vatandaşların meraklı bakışları arasında vinçle kaldırıldı.

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