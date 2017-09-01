T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kamyonete yüklenirken kaçan boğa uyuşturucu iğne ile yakalandı

Mehmet BULDU/BURSA, (DHA) - BURSA'nın İznik ilçesinde kamyonete yüklemeye çalışılırken kaçan boğa 1 saat süren kovalamacanın ardından uyuşturucu iğne atılarak yakalandı

01 Eylül 2017 02:41

Mehmet BULDU/BURSA, (DHA) - BURSA\'nın İznik ilçesinde kamyonete yüklemeye çalışılırken kaçan boğa 1 saat süren kovalamacanın ardından uyuşturucu iğne atılarak yakalandı.
İlçe merkezinde kurulan hayvan pazarına akşam saatlerinde giden Mustafa Süne, uzun süren pazarlığın ardından ortakları ile birlikte boğa satın aldı. Boğa kamyonete yüklemek isterken kaçtı. Kaçan boğaya haber verilmesi üzerine gelen belediye ekipleri uyuşturucu iğne atarak müdahale etti. 1 saat boyunca ilçe sokaklarında dolaşan boğa uyuşturucu iğnenin etkisini göstermesinin ardından kement atılarak yakalandı. Süne, herhangi bir zarar görmeden yakalanması nedeniyle ekiplere teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet BULDUBURSA DHABURSAMustafa SüneBoğaKaçan boğayaSüneFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24