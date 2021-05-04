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Kamyonete at bağlayıp 3 kilometre koşturdu; 1033 lira ceza yazıldı!

04 Mayıs 2021 10:26

Adana'da bir atı kamyonetin arkasına iple bağlayıp kilometrelerce koşturan kişiye 1033 lira para cezası uygulandı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde bir sürücü, kamyonetine atı boynundan iple bağladı.

Yeşiloba Mahallesi'nden harekete başlayan kamyonet, yaklaşık 3 kilometre boyunca yoluna devam etti. Sürücülerin korna ile uyarı yapmasına rağmen dikkate almayan sürücü, yoluna devam etti.

Araç plakasından sürücü Ergün Uzlukaya’ya ulaşan ekipler, hayvana eziyet suçundan 1033 lira para cezası uyguladı. (İHA)

atı kamyonete bağladıadana atı kamyonete bağlayan adamergün uzlukaya
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