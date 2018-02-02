T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kamyonet, yolcu indirmek için durakta duran otobüse çarptı: 5 yaralı

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Bornova ilçesinde, kamyonetin yolcu indirmek için durakta duran otobüse çarptığı kazada 5 yolcu 5 kişi hafif yaralandı

02 Şubat 2018 05:03

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Bornova ilçesinde, kamyonetin yolcu indirmek için durakta duran otobüse çarptığı kazada 5 yolcu 5 kişi hafif yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında 467 sokaktaki otobüs durağında meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait 35 HPM 89 plakalı kamyonet, yolcu indirmek için durakta duran 35 HD 3688 plakalı ESHOT otobüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otobüs, durakta bekleyen 35 HHG 98 plakalı bir başka ESHOT otobüsüne çarptı. 
Otobüslerde bulunan ve hafif yaralanan 5 yolcu, durumun bildirilmesi üzerine gelen ambulanslarla sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar, tedavileri sonrasında taburcu edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Davut CAN / İZMİR, (DHA)5

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Davut CANDHABornovaKazaBüyükşehir BelediyesineHPMHDESHOTHHGEgeHastanesineYaralılarKazaylaDHA5

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24