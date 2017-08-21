Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 4 yaralı

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT\'ın Erbaa İlçesi\'nde hızlı girdiği virajı alamayarak uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Doğanyurt- Yaylalı köylerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Tandırlı Köyü\'nden fındık toplamadan dönenlerin içerisinde bulunduğu Hacı Mustafa Ezenci (52) yönetimindeki 60 KK 289 plakalı açık kasa kamyonet, virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada, Naime Ulusoy (34) ve Murat Temiz (55) olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Hacı Mustafa Ezenci, Fidase Ulusoy (58), Muzaffer Ulusoy (65) ve Zafer Ulusoy (38) ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Naime Ulusoy ve Murat Temiz\'in cenazeleri de otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.

Kazada hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk annesi Naime Ulusoy’un annesi Gürsün Temiz kaza yerinde gözyaşı döktü.

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