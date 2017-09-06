Kamyonet traktör römorkuna çarptı: 1 yaralı

Atilla ATMACA/EREĞLİ,(Konya)(DHA)- KONYA\'nın Ereğli İlçesi\'nde kamyonetin traktörün römorkuna çarpması sonucu meydanala gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Konya-Adana karayolu Şinasi Mahallesi yakınında meydana geldi. Adem Yücel yönetimindeki 42 EPV 73 plakalı kamyonet, Ramazan Kodal\'ın kullandığı 42 EPS 80 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada kamyon şoförü Yücel yaralandı. Araç içinde sıkışan Yücel, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ardından da ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Traktör sürücüsü Kodal da gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



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