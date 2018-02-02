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Kamyonet, TIR'a çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

Ömer KOÇ/ PAZARCIK (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık İlçesinde TIR şoförü, arıza yapan aracını emniyet şeridinde park ederek tamir etmeye çalıştı

02 Şubat 2018 19:50

Ömer KOÇ/ PAZARCIK (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Pazarcık İlçesinde TIR şoförü, arıza yapan aracını emniyet şeridinde park ederek tamir etmeye çalıştı. Bu arada arkadan hızla gelen kamponun çarpması sonucu TIR şoförü yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.
​Kaza, bu sabah Kahramanmaraş- Gaziantep otoyolunun Narlı gişeleri yakınlarında meydana geldi. Ahmet Oran, arıza yapan 31 Z 1057 plakalı TIR\'ı yol kenarına park edip onarmaya çalıştı. Bu sırada sürücüsünün ismi belirlenemeyen 01 BCR 76 plakalı kamyonet, TIR\'a çarptı. Kazada TIR şoförü Ahmet Oran olay yerinde yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı. Sağlık ve itfaiye ekipleri sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Gaziantep\'teki hastanelere götürüldü. Yaralılardan 3\'ünün hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

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