T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kamyonet sulama kanalına devrildi: 1 ölü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da, kontrolden çıkan kamyonetin sulama kanalına  devrilmesi sonucu araç sürücüsü Behzat Çelebi (71), hayatını kaybetti

15 Haziran 2018 01:38

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, kontrolden çıkan kamyonetin sulama kanalına  devrilmesi sonucu araç sürücüsü Behzat Çelebi (71), hayatını kaybetti. 
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kayışlı Mahallesi\'nde çiftçilik yapan Behzat Çelebi\'ye, yakınları gün içerisinde ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Bölgede arama yapan ekipler, akşam saatlerinde Kayışlı ile Çaputçu mahalleleri yakınında tarla kenarından geçen sulama kanalına bir kamyonetin devrilerek, ters döndüğünü fark etti. Suyun içindeki aracın Behzat Çelebi\'ye ait 01 BC 873 plakalı kamyonet olduğunu saptayan ekipler, sualtı ekiplerinden yardım istedi. Suya devrilen kamyonetten çıkmayı başaramayan Çelebi\'nin cesedi, kaza yerine sevk edilen sualtı ekibi tarafından çıkartıldı. Bölgede yapılan incelemede ise, kazanın sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldiği belirlendi.
Çelebi\'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gökhan KESKİNCİADANA DHA ADANABehzatSeyhanKayışlı MahallesiBölgedeKayışlıSuyunBCSuya devrilenAdana Adli Tıp Kurumu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24