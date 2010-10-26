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Yaşam

Kamyonet metrobüs yoluna girdi

Bahçelievler'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet, bariyerlere çarparak metrobüs yoluna girdi...

26 Ekim 2010 03:00

T24 - Bahçelievler'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet, bariyerlere çarparak metrobüs yoluna girdi. 


Yenibosna Kuleli E-5 karayolu Küçükçekmece istikametinde seyir halinde olan Mercan Yılmaz yönetimindeki 34 AF 2581 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarparak metrobüs yoluna giren kamyonetin sürücüsü Mercan Yılmaz, kazadan yara almadan kurtuldu.  Olay yerine gelen trafik ekipleri, metrobüs yolunu iki şeritten de trafiğe kapattı. Kaza nedeniyle Küçükçekmece-Topkapı hattı yaklaşık bir saat trafiğe kapalı tutuldu. Yol kamyonetin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

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