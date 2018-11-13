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Kamyonet kullanan 12 yaşındaki çocuğun dedesine para cezası

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde, kamyonet kullanan A

13 Kasım 2018 12:22

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'nın Kadınhanı ilçesinde, kamyonet kullanan A.D.\'nin (12) araç sahibi dedesi Hacı D.\'ye 2 bin 18 lira para cezası kesildi.
Olay, cumartesi günü, Kadınhanı ilçesine bağlı Kolukısa Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir çocuğun, trafiğin yoğun şekilde işlediği caddede çift kabin kamyonet kullandığını görenler şaşırdı. Çocuk, kamyonetle bir işyerinin önüne geldikten sonra indi ve bir süre sonra tekrar kamyonete binip, emniyet kemerini takmadan hızla işyerinin önünden uzaklaştı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Kadınhanı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekipleri kısa sürede aracın plakasını belirledi. Ekipler 42 HNF 71 plakalı aracın Hacı D.\'ye ait olduğunu tespit etti. Hacı D.\'nin adresine giden jandarma görüntülerdeki aracı buldu. Aracı, Hacı D.\'nin torunu A.D. kullandığı belirtildi. Hacı D.\'ye, \'ehliyetsiz araç kullandırtmaktan\' 2 bin 18 lira para cezası kesildi.

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