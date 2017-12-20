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Kamyonet, kamyona çarptı: 1 yaralı

ADANA, (DHA) - ADANA'da kamyona arkadan çarpan kamyonetteki bir kişi, araçta sıkışarak yaralandı

20 Aralık 2017 00:37

ADANA, (DHA) - ADANA\'da kamyona arkadan çarpan kamyonetteki bir kişi, araçta sıkışarak yaralandı.
Kaza, akşam saatlerine merkez Sarıçam ilçesi Kozan Karayolu Buruk Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü henüz bilinmeyen 01 FCS 65 plakalı kamyonet, önünde ilerleyen 01 CRH 52 plakalı kamyona çarptı. Kazada kamyonette sıkışan Murat Aşkın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından araçtan çıkartılan Aşkın, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Aşkın\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

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