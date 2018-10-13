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Kamyonet kaldırımdaki yayalara çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı

Engin ANAK / ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin kaldırımdaki yayalara çarptığı kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

13 Ekim 2018 20:24

Engin ANAK / ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin kaldırımdaki yayalara çarptığı kazada, 2\'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, Kestel Mahallesi Dimçayı mevkisinde meydana geldi. Mehmet Akdemir idaresindeki 07 NC 628 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan kamyonet, yayalar Behiye Akçocuk (52), Efe Zafer Yumuşak (6) ve kız kardeşi Öykü Naz Yumuşak\'a (3) çarptıktan sonra devrildi. Yayaların ağır yaralandığı kazada, sürücü Mehmet Akdemir hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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