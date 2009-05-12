Kamyonet ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde kamyonet ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Kaza, bugün akşam saatlerinde Çitlembik Mevkii'inde meydana geldi. Menemen'den Aliağa'daki evine gitmek için, yönetimindeki 35 DER 47 plakalı kamyonet ile yola çıkan 45 yaşındaki Mehmet Kaya, yol kenarındaki benzin istasyonundan aniden yola çıkan plakası ve sürücü belirlenemeyen otomobile çarpmamak için direkyosun kırdı. Kontrolden çıkan araç karşı yöne geçerek İstanbul'dan İzmir'e giden 36 yaşındaki Yüksel Çayır yönetimindeki 17 HU 950 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü Mehmet Kaya öldü, otobüs yolcularından Temel Çavuşoğlu ve Kadir Ak ise yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla kaldırıldığı Aliağa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



Mehmet Kaya'nın ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi.



Kaza sonrası otobüs şoförü Çayır ifadesinin alınması için İlçe Jandarma Karakolu'na götürülürken, yolcular, seyahat firmasının gönderdiği başka bir otobüsle İzmir'e gönderildi. (DHA)



