Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Mehmet ALTINTAŞ/ASLANAPA (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA’nın Aslanapa ilçesinde, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, aralarında Aslanapa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Acar\'ın da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Aslanapa ilçesine bağlı Bezirgan köyü ile Ören köyü arasında meydana geldi. Bezirgan köyünden Ören köyü istikametine giden Bilal Yılgın yönetimindeki 41 GN 963 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hamza Eser yönetimindeki 43 DT 366 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada Aslanapa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Acar, Murat Çetinkaya, Bilal Yılgın, Fahrettin Yıldız ve Hamza Eser yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI