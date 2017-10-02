Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5\'i Suriyeli 9 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu\'nda meydana geldi. Ahmet Topuz yönetimindeki 46 HK 809 plakalı kamyonet, Andırın Kavşağı\'nda Ekrem Çetinkaya yönetimindeki 06 LMP 38 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 5\'i Suriyeli 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.
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