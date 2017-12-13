Kamyonet duvara çarptı, aracın kasasındaki öğrenci çatıya düştü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te, ev eşyası yüklü kamyonet yokuş aşağı manevra yaparken, istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın kasasında bulunan eşyanın sahibi üniversite öğrencisi Oğulcan Kara, yolun altında bulunan binanın çatısına düşerek yaralandı. Kontrolde, sürücü Ramis A.\'nın (67) 0.40 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, sabah saatlerinde Yüzüncü Yıl Mahallesi 1006 No\'lu Cadde\'de meydana geldi. Üniversite öğrencisi Oğulcan Kara\'nın eşyalarını bir apartmana eşya taşıyan Ramis A. yönetimindeki 78 BC 468 plakalı kamyonet, yokuş aşağı manevra yaparken kız öğrenci yurdunun istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvarın bir bölümü yıkılırken, aracın kasasında bulunan üniversiteli Kara ve bazı eşyalar yaklaşık 3 metre yükseklikten yurdun mutfak çatısına düştü. Hafif yaralanan Oğulcan Kara, çağrılan sağlık ekibince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı. Eşyaların bir bölümü kullanılamaz hale gelirken, yurdun mutfak çatısında da hasar oluştu.

Olay yerine gelen polisin alkolmetre cihazına üflemesini istediği sürücü Ramis A., \"Bende KOAH var. Ben öyle şey yapmam\" diyerek kabul etmedi. Hastaneye götürülen sürücünün, kan testi sonuçlarına göre 0.40 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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