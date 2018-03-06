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Kamyonet dereye uçtu; 3 yaralı güçlükle çıkarıldı

Aytekin KALENDER/ÇAYELİ (Rize), (DHA)- RİZE'nin Çayeli ilçesi Buzlupınar köyünde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçan kamyonetteki 3 kişi yaralandı

06 Mart 2018 20:06

Aytekin KALENDER/ÇAYELİ (Rize), (DHA)- RİZE\'nin Çayeli ilçesi Buzlupınar köyünde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçan kamyonetteki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, dereden ekipler ve çevredekiler tarafından zorlukla çıkarıldı. 
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Çayeli ilçesi Senoz Vadisi\'nde bulunan Buzlupınar köyünde meydana geldi. Sinan Akkuş’un kullandığı 53 HR 632 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karayolu üzerinde köprüden yol kenarındaki Senoz Deresi’ne düştü. Kaza ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kente özel bir şirkete ait olduğu belirlenen kamyonette bulunan 3 kişi, sıkıştıkları araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada isimleri henüz bilinmeyen yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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