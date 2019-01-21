Kamyonet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde virajda şeritten çıkarak bariyerlere çarpan kamyonetin sürücüsü Serkan Aydınoğlu (34) öldü, Suriye uyruklu 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında, Aydın çevre yolunun Muğla karayolu bağlantı noktası yakınında meydana geldi. Aydın il merkezi yönüne giden Serkan Aydınoğlu yönetimindeki 09 AE 401 plakalı kamyonet, virajda yolun sağındaki bariyerlere çarptı. Kamyonet sürücüsü Aydınoğlu, kaza yerinde öldü. Kamyonetteki Suriyeli iki kardeş Muhammed Delihalil (35) ve Luay Delihalil (39) ile yine Suriyeli Zein Alabdeen (13) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Serkan Aydınoğlu\'nun cenazesi, kaza yerindeki inceleme sonrası Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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