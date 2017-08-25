Kamyonet bariyere saplandı: 1 ölü, 2 yaralı

Fatih TURAN/DÜZKÖY(Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Düzköy ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet demir bariyere saplandı. Kazada Meryem Civelek hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, ilçenin Alazmı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Fahrettin Civelek yönetimindeki 61 KB 831 plakalı kamyonet, yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerlere saplandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, sürücünün annesi Meryem Civelek olay yerinde hayatını kaybetti. Sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar Fahrettin ve Kahriman Civelek de olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzköy Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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