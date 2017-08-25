T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kamyonet bariyere saplandı: 1 ölü, 2 yaralı

Fatih TURAN/DÜZKÖY(Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Düzköy ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet demir bariyere saplandı

25 Ağustos 2017 14:30

Fatih TURAN/DÜZKÖY(Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Düzköy ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet demir bariyere saplandı. Kazada Meryem Civelek hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, ilçenin Alazmı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Fahrettin Civelek yönetimindeki 61 KB 831 plakalı kamyonet, yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerlere saplandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, sürücünün annesi Meryem Civelek olay yerinde hayatını kaybetti. Sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar Fahrettin ve Kahriman Civelek de olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzköy Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih TURANDÜZKÖYTrabzon DHA TRABZONun DüzköyKazada Meryem CivelekKazaAlazmı MahallesiFahrettin CivelekKBKazadaMeryem CivelekSıkıştıklarıFahrettin ve Kahriman CivelekDüzköy Devlet HastanesiKazaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24