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Kamyondan yola dökülen yağ kazalara yol açtı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - İZMİT'te, bir kamyondan yola dökülen atık yağ sürücülere zor anlar yaşattı

06 Aralık 2018 21:29

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - İZMİT\'te, bir kamyondan yola dökülen atık yağ sürücülere zor anlar yaşattı. Araçlar yolda ilerlemekte zorlanırken, araçların kayması sonucu kaza meydana geldi. Karayolları ekiplerinin yola kum dökmesinin ardından trafik normale döndü.
Olay, öğleden sonra, İzmit Sanayi Mahallesi 28 Mart Sokak üzerinde meydana geldi. D-130 Karayolu ile İzmit Sanayi Sitesi\'ni birbirine bağlayan sokak üzerindeki rampada, plakası belirlenemeyen bir kamyonun kasasından atık yağ döküldü. Yağ dökülen kamyon bölgeden uzaklaşırken, arkasından gelen araçlar rampadan çıkmakta zorlandı. Birçok araç patinaj çekerken, bazı araçlar kırmızı ışıkta bekledikten sonra hareket edemedi, bazıları ise kalkış esnasında kayarak çarpıştı. Kazada yaralanan kimse olmazken, araçlar hasar gördü. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Karayolları ekipleri geldi. Ekiplerin yola kum dökmesinin ardından trafik akışı normale döndü.
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