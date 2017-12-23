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Kamyondan atladı, su kuyusuna düşüp öldü

Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, bir firmada çalışan kamyon şoförü, 34 yaşındaki Mustafa Canlı, aracından inerken atladığı tahtanın kırılmasıyla 3 metre derinliğindeki su kuyusuna düşünce öldü

23 Aralık 2017 18:52

Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Ergene ilçesinde, bir firmada çalışan kamyon şoförü, 34 yaşındaki Mustafa Canlı, aracından inerken atladığı tahtanın kırılmasıyla 3 metre derinliğindeki su kuyusuna düşünce öldü.
Olay, Ergeni\'nin Sağlık Mahallesi\'nde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Bir geri dönüşüm firmasında çalışan Mustafa Canlı, yönetimindeki 34 JGS 29 plakalı kamyonu yol kenarına park etti. Ardından kamyondan atlayarak inen Canlı, üzerine atladığı sunta kapağın kırılmasıyla içi su dolu kuyuya düştü. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kuyudan suyu tahliye ettikten sonra Mustafa Canlı\'nın cesedine ulaştı.
Cumhuriyet savcısının incelemesiardından Mustafa Canlı\'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Canlı\'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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