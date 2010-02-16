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Yaşam

Kamyondan 38 eşek çıktı

Diyarbakır'dan kamyonla Adana'ya götürüldüğü belirlenen 38 eşek Osmaniye'de ele geçirildi.

16 Şubat 2010 02:00

T24 - Diyarbakır'dan kamyonla Adana'ya götürüldüğü belirlenen 38 eşeğin Osmaniye'de ele geçirildiği, kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Ömer G. (49) yönetimindeki 06 BY 6192 plakalı kamyonu, TAG Otoyolu Osmaniye turnikeleri yakınında durdurdu.

Kamyonda yapılan aramada, 38 eşek bulundu.

Eşekler, Osmaniye Belediyesi Hayvan Satış Merkezin'deki ahıra götürülürken, kamyon sürücüsü Ömer G. gözaltına alındı. Zanlının sorgusunun sürdüğü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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