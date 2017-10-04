Kamyonda 17 bin paket kaçak sigara ele geçti

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da polis tarafından durdurularak aranan kamyonda 17 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü F.C. gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ihbar üzerine Ceylanpınar- Viranşehir yolunda oluşturulan kontrol noktasında durumundan şüphelendikleri plakası açıklanmayan kamyonu durdurup arama yaptı. Yapılan aramada kamyonun kasasının zeminine gizlenen sonradan yapılan bölümde gümrük kaçağı 17 bin 110 paket sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan polis sürücü F.C.’yi gözaltına aldı.

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