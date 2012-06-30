Kamyoncular ‘kaderimse silerim’ diyecek

Türk Ticaret Kanunu, ‘kamyoncuların edebiyat sayfasını kapatıyor’. 1 Temmuz tarihinden itibaren popüler kültürün en renkli yazılarını yollarda göremeyeceğiz...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında kamyoncular, araçlarına duygu ve düşüncelerini aktardıkları yazıları yazamayacak. Pek çok kamyonda görülen, sürücülerin ruh halini yansıtan ”Kuzu kurdun, yol Ford’un”, ”Dillerdeyiz köylü güzeli”, ”Hayat biter yol bitmez, ”Gaz, fren, şanzıman, halimiz duman”, ”Yalnız kovboy”, ”Asiller şımarmaz güzelim”,”Kaderimse çekerim”, ”Baba yorgun, dalaşma” gibi pek çok mesaj ve söz, yasanın yürürlüğe girmesiyle tarih olacak. Kamyoncular, ”Kaderimse çekerim” yerine ”Kaderimse silerim” diyecek.



Edirne Taşıyıcılar Kooperatifi Kamyon Garajı Başkanı Rafet Sakallı, yaptığı açıklamada, yasalar neyi emrediyorsa ona uyacaklarını belirtti. Yasanın tasarı halinde sunulmasından itibaren kooperatiflerine bağlı pek çok kamyon sürücüsünün yazıları sökmeye başladığını ifade eden Sakallı, ”Kamyonunda yazıları bulunan şoför esnafımız yasa tasarı halindeyken sökmeye başlamıştı, kamyonunda yazıları bulunanlar da sökecek, yasa ne diyorsa o” dedi. Ankaralı kamyoncu Selahattin Bıyık da ”kamyoncunun edebiyat sayfasını kapatacağını” belirterek, ”Duygu ve düşüncelerini kamyoncular kamyonundan sökecek, gönlünde taşıyacak. Yasalar nasıl emrediyorsa o şekilde hareket edeceğiz elbette. ” diye konuştu.



