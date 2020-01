Kamyoncular da “ISTAC tahkimi”nden yararlanacak

İstanbul, 8 Kasım (DHA) – İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), etkinliğini Karadeniz ülkelerine de yaygınlaştırmaya yönelik önemli bir adım attı. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Karayolu Taşıma Dernekleri Birliği (BSEC-URTA) ile ISTAC arasında protokol imzalandı.

Karadeniz ülkelerinin tüm karayolu taşıma derneklerini çatısı altında toplayan BSEC-URTA (Union of Road Transport Associations in the Black Sea Economic Cooperation Region) ile İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) arasındaki işbirliği süreci resmen başladı. İşbirliği protokolüne ISTAC adına Başkan Prof. Dr. Ziya Akıncı, BSEC-URTA adına Genel Sekreter Haydar Özkan imza attı.

2017-2020 Dönem Başkanlığını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) üstlendiği BSEC-URTA ile ISTAC arasındaki anlaşma, tüm Karadeniz hattı uluslararası karayolu taşımacılığı şirketlerini ISTAC tahkiminden yararlandırmayı hedefliyor. İmza törenine ev sahipliği yapan ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akıncı, iki kurum arasındaki anlaşmanın Türkiye açısından önemine vurgu yaptı. İthalat ve ihracatın büyük bir kısmının karayolu taşımacılığı ile gerçekleştiğine dikkat çeken Prof. Dr. Akıncı, “Türkiye ile bağlantılı taşımalarda karayolu trafiği çok önemli. Dolayısıyla ISTAC ile BSEC-URTA arasında imzaladığımız bu anlaşma ülkemiz için çok önemli fırsatlar sunuyor. Taraflar arasında karayolu taşımacılığında çok sayıda uyuşmazlık doğuyor. Uyuşmazlıkların kısa sürede, en az masrafla, en etkin şekilde çözülmesi tüm tarafların menfaatine hizmet ediyor. Bu anlaşmayla taşımacılık alanında faaliyet gösteren firmaların tahkim ve diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri hakkında bilinçlenmesi, ISTAC’ın sektöre tanıtılması ve taşıma senetlerinde ISTAC tahkim şartının yazılması sağlanacak. Bu kapsamda CMR taşımacılık belgesi ve tahkim eğitimi başta olmak üzere seminer, konferans gibi etkinlikler planlıyoruz. Ayrıca önümüzdeki süreçte BSEC-URTA tarafından ISTAC’a hakem ve uzman listesi sunulmasının da taşımacılık dünyası için önemli bir kolaylık yaratacağını düşünüyoruz.”

Tüm Karadeniz ülkelerinin taşımacılık şirketlerini, bir başka deyimle kamyoncuları temsil eden BSEC-URTA Dönem Başkanı Aslı Gözütok da, karayolu taşımacılığında karşılaşılan ticari uyuşmazlıklarda “tahkim”i önemsediklerini ve ISTAC ile çok yönlü işbirliğinin sektöre avantaj sağlayacağını söyledi. Gözütok, iki kurum arasında imzalanan protokolü “kazan-kazan işbirliği” olarak yorumladı. BSEC-URTA Genel Sekreteri Haydar Özkan ise, uluslararası kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesi yönünden ISTAC ile işbirliğinin sağlayacağı katkılara dikkat çekti. Özkan, “İki kurumun attığı bu adım sektörümüze yeni ufuklar açıyor. Uyuşmazlıklara ISTAC tahkiminin sağlayacağı hızlı ve ekonomik çözüm fırsatlarının, KEİ bölgesi taşımacılık sektörünü daha ileriye taşıyacağına inanıyorum” dedi.

ISTAC yönetim merkezinde düzenlenen imza seremonisine, ISTAC Başkan Vekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Müjdat Keçeci, Hakan Öztatar, Rifat Bacanlı ve Genel Sekreter Candan Yasan Tepetaş da katıldı. BSEC-URTA’yı temsil eden heyette ise, Ocak 2018’de genel sekreterlik görevini devralacak olan Adrian Albu ve Hukuk Müşaviri Sançar Sefer Süer de yer aldı.

İki kurum arasında imzalanan protokol gereğince, BSEC-URTA üyeleri uyuşmazlık sorunlarının çözümü için ISTAC’a başvurmaya teşvik edilecek. Bu hedef doğrultusunda BSEC-URTA tarafından kurulacak “Temas Noktası”, ISTAC ile eşgüdümlü olarak çalışacak. ISTAC bünyesinde oluşturulması planlanan “Karayolu Taşımacılığı ve Lojistik Çalışma Komisyonu”na da BSEC-URTA yönetimi azami destek sağlayacak.