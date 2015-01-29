Kamyoncu ile CHP liderinin 'siyaset' diyaloğu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kamyoncular Sitesi'nde şoförlerle bir araya geldi. Burada bir kamyoncunun 'siyaset nedir başkanım' sorusuna 'halka hizmet etmektir' cevabını verince küçük bir tartışma yaşandı.

Kılıçdaroğlu’yla, kamyoncu arasında geçen diyalog:

Kamyoncu: Peki ben sana bir soru soracağım başkanım siyaset nedir?

Kılıçdaroğlu: Siyaset halka hizmet etmektir.

Kamyoncu: Yok siyaset yalandır abi. Anladın mı? Bu bir gerçektir. Ama bizim bu halkımız bunu bilmiyor. Başımıza siz de gelseniz, AKP de gelse hangi parti gelirse gelsin değişen bir şey olmayacak.

Kılıçdaroğlu: Değişecek değişecek.

Kamyoncu: Hiç bir şey değişmez. Bizde bu zihniyet olduktan sonra biz kaybetmeye mahkûmuz abi. Siyasetin yalan olduğunu bildiğiniz halde geçende arkadaşlar gelip konuşma yaptılar. Allah’ın izniyle bir başa gelsek demiyor. Allah’ın ismini bile ağzına almıyor. Gelirsek şunu yapacağız diyorlar. Senin yaşayacağının, ömrünün garantisi var m? Sen kimi kandırıyorsun? Şurada 5 dakika sonra ölmeyeceğimiz ne malum. Ama burada gariban eziliyor. Cahil kesim burada. İşi yapacak kişi kamyonculardır.

Kılıçdaroğlu: Ben halka hizmet etmek için geldim

Radikal’de yer alan habere göre, Kamyoncunun sözlerinin ardından Kılıçdaroğlu, diğer kamyoncuların sorunlarını dinledikten sonra, “Ben bunu defalarca dile getirdim. Bu düzeni değiştirecek miyiz, değiştirmeyecek miyiz? Bu düzeni değiştirirsek her şey değişir. Bu düzeni değiştirmezseniz siz yine mağdur olmaya devam edersiniz. Ben siyasete halka hizmet etmek için girdim. Siyasete girdiğim gün bütün ailemin mal varlığını açıkladım. Hepsi alnımın teriyle kazandığım para. Hiçbir zaman siyasetle zenginleşmedim” şeklinde konuştu.