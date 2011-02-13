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Politika

KAMYONCU EDEBİYATI TARİH OLDU ANKARA (A.A)

13 Şubat 2011 15:58

-KAMYONCU EDEBİYATI TARİH OLDU ANKARA (A.A) - 13.02.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'u onayladı. Cumhurbaşkanı Gül, onayladığı kanunları, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi. 1535 maddelik 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, şehirler arası yolculuklarda kötü kokan yiyecek yenilmemesini, canlı hayvan taşınmamasını, kamyon ve dolmuşlarda ''tampon'' yazıların kaldırılmasını, yolcuların gemi kazalarında tazminat almasını öngörüyor. Türk hukukuna ''sorumluluk sigortası'' kavramı getiren kanun, yanlış tedavi uygulayan doktorun, yanlış savunma yapan avukatın, kötü yönetim sergileyen şirket yetkilisinin ''sorumluluk sigortası'' kapsamında tazminat ödemesini de öngörüyor.

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