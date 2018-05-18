Kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Bahattin ALBAYRAK/SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Söke ilçesinde kamyona çarpıp tarlaya uçan motosikletin sürücüsü Hakan Kutucu (45), yaşamını yitirdi.

​Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Sarıkemer Mahallesi yakınlarına meydana geldi. Söke\'den Didim yönüne giden evli ve 1 çocuk babası Hakan Kutucu yönetimindeki 09 AAF 204 plakalı motosiklet, sola dönüş için kontrolsüz manevra yaptığı ileri sürülen 42 TN 248 plakalı kamyona çarptı. Savrulan motosiklet, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada, Hakan Kutucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Kutucu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Didim\'de esnaf olan motosiklet tutkunu Hakan Kutucu\'nun ölümü, yakınları ve motosiklet kulübü üyesi dostlarını yasa boğdu.

Polis, kazaya sebebiyet verdiği ileri sürülen kamyonun tespit edilip, şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.

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