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Kamyon yüklü TIR üst geçide çarptı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da dorsesinde kamyon taşıyan TIR, Bağdat Caddesi'nden geçerken yaya üst geçidine çarptı

04 Ocak 2018 19:24

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da dorsesinde kamyon taşıyan TIR, Bağdat Caddesi\'nden geçerken yaya üst geçidine çarptı. Çarpışma sonucu TIR\'ın üzerindeki kamyon yola devrildi. 
Olay, öğle saatlerinde Yenimahalle ilçesindeki Bağdat Caddesi\'nde meydana geldi. Dorsesinde kamyon taşıyan Murat K. yönetimindeki 48 JN 420 plakalı TIR, yaya üst geçidinin altından geçmek isterken yükseklik sınırına takıldı. TIR\'ın üst geçide çarpması sonucu, dorsesindeki kamyon yola devrildi. TIR daha sonra yol kenarında park halinde bulunan 06 LB 160 plakalı minibüse çarptı. Kamyonun yola devrilmesi nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatılırken, TIR sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Yola devrilen kamyon çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

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