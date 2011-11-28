'Kamyon sürdüm Leonardo Da Vinci'

T24

Bağış, Edirne'deki bir kamyon şoförünün de Afyon'daki bir marangozun da program sayesinde Avrupa'daki muadilleriyle bilgi alışverişinde bulunabildiğini kaydetti. Bağış, "Birileri İmam Hatip Lisesi mezunu başbakanı kabullenemeyeceğimiz düşüncesi ile kendi çaplarında engeller ortaya koydular. Ama gelin görün ki o İmam Hatip Lisesi mezunu Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki gelmiş geçmiş en başarılı başbakan oldu. Demek ki insanları hor görmemek, herkese fırsat vermek lazım " diye konuştu.