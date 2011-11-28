T24 - "Mesleki Eğitimde Yeni Fırsatlar: Leonardo da Vinci Programı'nın Mesleki Hareketliliğe Katkısı" konulu izleme toplantısına katılan Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, "Hani bir espri vardır, espri sınırlarını biraz zorlayan bir şeydir, ama halkımızın diline işlemiştir, 'Geçen gün kamyon sürdüm, Leonardo da vinci' diye. Özellikle gençler arasında çok sık kullanılır. Espridir ama programın önemini ve içeriğini anlatıyor" dedi.
Bağış, Edirne'deki bir kamyon şoförünün de Afyon'daki bir marangozun da program sayesinde Avrupa'daki muadilleriyle bilgi alışverişinde bulunabildiğini kaydetti. Bağış, "Birileri İmam Hatip Lisesi mezunu başbakanı kabullenemeyeceğimiz düşüncesi ile kendi çaplarında engeller ortaya koydular. Ama gelin görün ki o İmam Hatip Lisesi mezunu Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki gelmiş geçmiş en başarılı başbakan oldu. Demek ki insanları hor görmemek, herkese fırsat vermek lazım " diye konuştu.