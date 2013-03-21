Kamyon şoförlerine; kahve içmek kaza riskini azaltıyor

Avustralya'da yapılan bir araştırma, kahve içen uzun mesafe kamyon ve TIR şoförlerinin daha az kaza yaptığını ortaya koydu.

Araştırmada, yakın geçmişte kaza yapmış 530 ağır araç şoförüyle, kaza yapmamış 517 şoför karşılaştırıldı.

İngiliz Tıp Dergisi'nde yayımlanan araştırmada, kahve ve kafein içeren diğer içeceklerin kaza riskini azalttığı belirtildi. Güvenli sürüş uzmanlarıysa, kahvenin uykunun yerini tutamayacağının altını çizdiler.

BBC Türkçe'de yayımlanan haber göre, araştırmaya katılan şoförlerin üçte birinden fazlası, kafeinli içecekler tükettiklerini söyledi. Bunları yarısıysa, bu içecekleri uyanık kalabilmek için aldıklarını belirttiler.

Direksiyon başında uyumamak için kafeinli içecek tüketenlerin, tüketmeyen meslektaşlarına göre kaza riskini yüzde 63 oranında azalttıkları tespit edildi.

Bu oran, yaş, uyku düzenleri, kat edilen mesafe, alınan molalar ve gece sürüş programı gibi diğer faktörlerin de dikkate alınmasıyla hesaplandı.

Araştırmaya katılan şoförlerin yüzde 70'i de, uykuları geldiğinde kenara çekip, uyuduklarını söyledi. Bu da, güvenli sürüş uzmanlarının şiddetle önerdiği bir şey.

'Yorgunluğun çaresi dinlenmek'

Çalışmayı yapan Sydney Üniversitesi'nden bilim insanlarının başı Lisa Sharwood, şoförlerin yorulduklarında mola almalarının yapılacak en iyi şey olduğunu söyledi.

Ancak Sharwood, bu molalar sırasında uyumanın mı, yoksa kahve içmenin mi daha iyi olduğu konusunda hala net bir sonuca varamadıklarını vurguladı.

İngiltere'deki yol güvenliği uzmanlarıysa, halsizliğin tek gerçek tedavisinin uyumak olduğunu söylüyor.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir sözcü, "Yorgun araç sürmek kaza riskini önemli ölçüde arttırıyor. Dolayısıyla şoförlere, direksiyon başına geçmeden önce iyice dinlenmelerini tavsiye ediyoruz. Şoförler gece uykularını iyi almalı, yeterli sayıda mola vermeli ve yorgunlarsa kenara çekip, dinlenmeliler" dedi.