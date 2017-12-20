Kamyon, polis kontrol noktasına çarptı: 2'si polis 3 yaralı

Ali ÇEVİKBAŞ/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)- ISPARTA\'nın Eğirdir ilçesinde, direksiyonu kilitlenen yem yüklü kamyon kontrolden çıkarak polis kontrol noktasına çarptı. Kazada 2 polis memuruyla, kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Eğirdir kent merkezinden Isparta yönüne giden Mehmet Cumhur Sülek yönetimindeki 27 N 8809 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle ilçe girişinde bulunan polis uygulama noktasına girdi. Kazada polis memurları Ersan Kaya ve Zeynep Düzgün ile sürücü Mehmet Cumhur Sülek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı.

VALİ YARALI POLİSLERİ ZİYARET ETTİ

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, kaza sonrası hastaneye gelerek yaralı polisleri ziyaret etti ve sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Vali Günaydın, kamyonun direksiyonunun kilitlenmesi sonucu olayın meydana geldiğini söyledi. Kazanın incelendiğini aktaran Günaydın, \"Yem yüklü bir kamyon çelik bariyerleri aşarak çarpmış. Maalesef olayda 2 arkadaşımız yaralanmış. Arkadaşlarımızı ziyaret ettik ve hayati tehlikeleri yok çok şükür. Buradaki doktorlar tedavileriyle ilgileniyor\" dedi.



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