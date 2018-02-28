T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kamyon otomobile çarptı: 2 yaralı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde kamyonun arkadan çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı

28 Şubat 2018 16:56

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kula ilçesinde kamyonun arkadan çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, Kula ilçesi Egemen kavşağında meydana geldi. Salihli\'den Uşak yönüne giden Berat Sorkunçuk yönetimindeki 42 AZT 05 plakalı kamyon, Mustafa Çalıktaş (64) yönetimindeki 45 KA 3427 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje çıkan otomobilin sürücüsü Çalıktaş ile yanındaki Ümit Çalıktaş (40) yaralandı. Kamyon şoförü Berat Sorkunçuk, kazanın ardından araçtan inerek otomobildeki yaralılara yardım etti.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı ilk müdahalelerinin ardından da Salihli Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hasan YİĞENKULA Manisa DHA MANİSA KulaKazaKulaEgemenSalihli UşakBerat SorkunçukAZTMustafaKAKamyonYaralılarKula Devlet HastanesiSalihli Devlet HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24