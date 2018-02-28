Kamyon otomobile çarptı: 2 yaralı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kula ilçesinde kamyonun arkadan çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, Kula ilçesi Egemen kavşağında meydana geldi. Salihli\'den Uşak yönüne giden Berat Sorkunçuk yönetimindeki 42 AZT 05 plakalı kamyon, Mustafa Çalıktaş (64) yönetimindeki 45 KA 3427 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje çıkan otomobilin sürücüsü Çalıktaş ile yanındaki Ümit Çalıktaş (40) yaralandı. Kamyon şoförü Berat Sorkunçuk, kazanın ardından araçtan inerek otomobildeki yaralılara yardım etti.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı ilk müdahalelerinin ardından da Salihli Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.



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