Kamyon otobüse çarptı: 3 kurbanlık telef oldu, 6 kişi yaralandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da kamyonun yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı. Kamyondaki 3 büyükbaş kurbanlık telef oldu.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Konya-Ankara karayolunun 55\'inci kilometresinde bulunan Altınekin Kavşağı\'nda meydana geldi. Ankara\'dan Konya istikametine giden Arif Kahraman idaresindeki 42 ZD 302 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre aniden fren yapınca, arkadan gelen büyükbaş hayvan yüklü Fevzi Özmen\'in kullandığı 42 ABN 98 plakalı kamyon otobüse çarptı. Kazada otobüste bulunan 5 yolcu ile kamyonda bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu belirtildi. Kamyonda bulunan 3 büyükbaş hayvan ise telef oldu. Kaza nedeniyle kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Bir süre sonra yol ulaşıma yeniden açıldı.



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