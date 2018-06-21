Kamyon, mescide girdi: 3 ölü, 2 yaralı

Adıyaman'ın Kahta İlçesi'nde, freni boşalan kamyon, yol kenarındaki restoranın mescidine girdi. Kazada 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde eski Kahta-Diyarbakır karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.



İddiaya göre, freni boşalan Nusret Çevik yönetimindeki 63 K 4104 plakalı, inşaat iskelesi yüklü kamyon, restoranın mescidine çarparak durabildi.

Kazada, kamyonda sıkışan sürücü Nusret Çevik ile yanında bulunan Engin Polat, Yunus Aciyan, Bünyamin Aciyan ve Vatan Polat yaralandı. İhbarla olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden yaklaşık 1 saat süren çalışmayla çıkardı.

Nusret Çevik, Bünyamin Aciyan ve Vatan Polat sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen olay yerine hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Yunus Aciyan ve Engin Polat ise ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

