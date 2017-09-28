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Kamyon, kavşakta kamyonete çarptı: 1 ölü

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU'da kavşakta kamyonun çarptığı kamyonetin sürücüsü 71 yaşındaki İlyas Karameşe yaşamını yitirdi

28 Eylül 2017 21:21

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU\'da kavşakta kamyonun çarptığı kamyonetin sürücüsü 71 yaşındaki İlyas Karameşe yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Yeşilova Köyü kavşağında meydana geldi. Karabük yönünden Kastamonu yönüne giden Satılmış S. yönetimindeki 37 BA 980 plakalı kamyon, kavşağa kontrolsüz şekilde girdiği iddia edilen İlyas Karameşe yönetimindeki 06 DB 7914 plakalı kamyonete çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsü Karameşe, araç içerisinde sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sıkıştığı araçtan itfaiye ekibi tarafından çıkarılan Karameşe, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Karameşe\'nin cenazesi otopsi için Araç Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırılırken, kamyon şoförü Satılmış S., polis tarafından gözaltına alındı.

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