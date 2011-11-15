-Kamyon kasasında Gaziantep'e yolculuk GAZİANTEP (A.A) - 15.11.2011 - Van'dan yola çıkan 6 depremzede aile, kamyon kasasında yaptıkları uzun yolculuğun ardından Gaziantep'e geldi. Van'dan yükledikleri eşyalarıyla kamyon kasasında yaptıkları 18 saatlik yolculuğun ardından Gaziantep'e ulaşan aileler, yakınları tarafından karşılandı. Depremzedelerden Nevzat Çelik, 6 aile olarak çocuklarıyla Van'dan yola çıktıklarını söyledi. İmkanları olmadığı için kamyon kasasında yolculuk yapmak zorunda kaldıklarını ve beraberlerinde yalnızca yataklarını ve battaniyelerini getirebildiklerini, ihtiyaçları olan birçok eşyayı Van'da bıraktıklarını ifade eden Çelik, şöyle konuştu: ''Kalacak yerimiz yok. Van hayalet şehre dönüşmüş. Evlerimiz çökmüş. Anlayacağınız kaçtık. 6 aile geldik. Bizden önce gelenler de olmuş. Bizden sonra gelecekler de olacak. Soğukta ufak bir çadırda kalıyorduk. Biz idare ediyorduk ama çocuklarımız üşüyordu. Çok mağduruz. Belki bir gece akrabalarımızın yanında kalabiliriz ama 25-30 kişi hangi evde kalabilir. Çoğu insan Van'dan kaçtı. Kim ister 'memleketimi bırakayım, evimi bırakayım'. Burada sadece üzerinde yatacaklarımızı getirdik. Eşyaları karın altında yükledik. Hepsi ıslak. Bunu sadece yaşayan bilir. İmkanımız olsa araba tutar gelirdik ama imkanımız yok. Kendimize ekmek bulamıyorduk. Allah kalanlara yardım etsin. Bunu yaşayan bilir.'' Aydın Çelik ise deprem bölgesindeki soğuk hava nedeniyle çocukların hasta olduğunu belirtti. Depremi ancak yaşayanın bilebileceğini, yine de şükrettiklerini ifade eden Çelik, ''Yani öyle sarsıntılar oluyordu. Evler gözümüzün önünde yıkılıyordu. Bizim bir evin duvarı gitti. Kurban olayım Allah'a, öldürmeyen Allah öldürmüyor. Biz ancak kendimizi dışarı attık'' diye konuştu. Serkan Bardar ise akrabalarına kucak açtıklarını, evlerinde çok sayıda depremzedeyi barındırdıklarını ifade etti. Cemile Tatar ise Van'da çadırda kaldıklarını, çocuklarının üşüdüğünü, birçok eşyalarının enkaz altında kaldığını ve mağdur olduklarını kaydetti.