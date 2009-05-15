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Yaşam

Kamyon kasası açıldı, kadınlar yola savruldu

Kamyonun damperli kasasında seyahat eden 5 kadın, kasanın aniden açılması nedeniyle yola düştü. 2 kadın ölürken, 3’ü yaralı olarak kurtuldu.

15 Mayıs 2009 03:00

Kamyonun damperli kasasında seyahat eden 5 kadın, kasanın aniden açılması nedeniyle yola düştü. 2 kadın ölürken, 3’ü yaralı olarak kurtuldu.

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde benzeri duyulmamış bir kaza yaşandı. Kamyonun damperli kasasında seyahat eden 5 kadın, kasanın aniden açılması nedeniyle yola düştü. 2 kadın ölürken, 3’ü yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, ilçenin Korkuthan köyü yakınlarında dün meydana geldi. Mustafa Zihni yönetimindeki 61 PA 400 plakalı kamyon, Beşikdüzü İlçesinden Şalpazarı ilçesine giderken aracın damperli kasası kendiliğinden yükselerek açıldı. Aracın kasasında bulunan Hülya, Güleser, Sebahat ve Ayla Kara ile Zekiye Köse yola düştü.

Ağır yaralanan 43 yaşındaki Hülya Kara Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi, 20 yaşındaki kızı Ayla Kara ise Trabzon Numune Araştırma ve Eğitim Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Güleser ve Sebahat Kara ile Zekiye Köse ise Vakfıkebir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olaydan sonra gözaltına alınan sürücü Mustafa Zihni’nin ise sorgulamasının ardından savcılıkca serbest bırakıldığı öğrenildi.

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