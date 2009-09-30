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Yaşam

Kamyon kamyenete çarptı: 2 ölü, 7 yaralı

30 Eylül 2009 12:53

Kamyon kamyenete çarptı: 2 ölü, 7 yaralı

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde kamyonun kavşaktan aniden yola çıkan kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 19.45 sıralarında İnegöl’e bağlı Kurşunlu Beldesi Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara yönünden Bursa yönüne giden 37 yaşındaki Yücel Erim yönetimindeki 16 PU 613 plakalı domates yüklü kamyon, kavşaktan aniden yola çıkan 24 yaşındaki Yalçın Karataş yönetimindeki 16 KU 508 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atıp elli metre kadar sürüklenen kamyonetteki sürücü Yalçın Karataş, Harun Özdemir (24), Hayrettin Özdemir (34), Ömer Şimşek (32), Mehmet Kurnas (29), Olcay Karabük (26), Zerkif Yıldırım ile kamyonda sıkışan sürücü Yücel Erin ve yanındaki Adem Bozan (31) yaralandı.

Araçta sıkışan Yücel Erin, İnegöl Belediyesi'ne ait arama kurtarma ekipleri tarafından kırk beş dakikalık çalışmanın ardından çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ömer Şimşek ve Zerkif Yıldırım yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Ağır yaralanan Adem Bozan, Mehmet Kurnas, Olcay Karabük ve Hayrettin Özdemir, ilk müdahalelerinin ardından Bursa'da çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan İnegöl- Eskişehir karayolu, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza yapan kamyonette bulunan kişilerin Kurşunlu Beldesi'nde telefon hatlarının yeraltı kazı işinde çalışan taşaron firmaya ait işçiler olduğu belirtildi.


 

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